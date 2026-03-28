Eğlence mekanına silahlı saldırıda ölen emekli polis toprağa verildi

Güncelleme:
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eğlence mekanına yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden emekli polis Talip Çakır, memleketi Sakarya'nın Karasu ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, önceki gün saat 00.30 sıralarında Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki eğlence mekanının önüne otomobille gelen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda kurşunların isabet ettiği Cem Özer, eğlence mekanının sahibi Volkan Berberoğlu ile emekli polis Talip Çakır yaşamını yitirdi. Özer ve Berberoğlu dün toprağa verildi.

Silahlı saldırıda yaşamını yitiren ve yaklaşık 1 hafta önce polislikten emekliye ayrıldığı öğrenilen Talip Çakır'ın memleketi Sakarya'nın Karasu ilçesindeki Merkez Camisi'ndeki cenazesine ailesi, yakınları ile bölge halkı katıldı. Yakınları Çakır'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun önünde gözyaşı döktü. Çakır, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla Merkez Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
