Zonguldak'ta eğlence mekanı önündeki silahlı saldırıda 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir eğlence mekanında silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı. Olayın şüphelisi A.G, yakalanarak tutuklandı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir eğlence mekanının girişinde silahla ateş açarak 2 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Orhanlar Mahallesi'nde A.G, henüz belirlenemeyen nedenle bir eğlence mekanının önüne gelerek tabancayla ateş etti. Açılan ateş sonucu İ.M.A. ve Z.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli A.G, olay sonrası ekiplerce yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şüphelinin evinde ve kullandığı araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız 7.65 milimetre çapında tabanca, 43 adet fişek, 4 sentetik hap ve 3 bıçak, olay yerinde ise 7 boş kovan ele geçirildiği ifade edildi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından Karadeniz Ereğli Adliyesine sevk edildi. A.G, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
