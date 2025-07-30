Silahlı Kavgada Hayatını Kaybeden Kırömeroğlu Çifti Toprağa Verildi

Giresun'un Dereli ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren Mustafa ve eşi Ayşe Kırömeroğlu'nun cenazesi, toprağa verildi.

Kırömeroğlu çifti için merkeze bağlı Sarvan Köyü Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Mustafa (65) ve eşi Ayşe Kırömeroğlu'nun (63) cenazeleri, kılınan namazın ardından aynı köydeki aile mezarlığında defnedildi.

Kümbet Yaylası Şıh Obası'nda dün komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Mustafa ve eşi Ayşe Kırömeroğlu ile Haşim Gençalioğlu (75) hayatını kaybetmişti.

Olayda yaralanan Kırömeroğlu çiftinin 27 yaşındaki oğlunun tedavisi ise sürüyor.