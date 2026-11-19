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Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, ABD ve Rusya'nın Ukrayna ve Avrupa'nın katılımı olmadan Ukrayna'da barış şartlarını belirleyemeyeceğini söyledi.

Sikorski, Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World kanalında katıldığı programda yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna ile savaşta zor durumda olduğunu ancak taleplerinde uzlaşmaz tutumunu sürdürdüğünü belirtti.

Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki petrol rafinerileri ve hava üslerine yönelik saldırılarının, Kiev'in kendi kaderini belirlediğini gösterdiğini ifade eden Sikorski, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ı Rus topraklarına bağlayan Kerç Köprüsü'ne yönelik saldırıyı da Moskova açısından "büyük bir lojistik zorluk ve sembolik darbe" olarak nitelendirdi.

"Sovyet tarzı küstahlık"

Sikorski, ABD, Rusya ve Ukrayna arasında Abu Dabi'deki üçlü barış müzakerelerini "geleneksel Sovyet tarzı küstahlık" olarak nitelendirdi.

Rusya'nın müzakerelerde en yüksek talepleri dile getirerek bunların bir kısmını elde etmeyi umduğunu belirten Sikorski, "Rusya'yı tanıyanlar bu taktikleri çok iyi biliyor. Sorun, herkesin bizim kadar bu taktiklere aşina olmaması." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve Rusya'nın, Ukrayna ve Avrupa'daki ortaklarının katılımı olmadan Ukrayna'da barış şartlarını belirleyemeyeceklerini artık anladıklarını ifade eden Sikorski, "Son iki haftayı hem ABD'nin hem de Rusya'nın nihayet Ukrayna'nın ve Avrupa'nın kendi kararlarını verebilecek aktörler olduğunu anladığının kanıtı olarak görüyorum. Birbirleriyle konuşarak anlaşma yapamazlar. Bu nedenle bize de danışmaları gerekiyor." dedi.

ABD, Rusya ve Çin liderlerinin Çin'in Şıncın kentindeki üçlü zirvesine de değinen Sikorski, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Ukrayna'daki savaşı sona erdirebileceğini söyledi.

Sikorski, Şi Cinping'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e savaşı sona erdirmesini, aksi halde Rusya ile ticareti durduracağını söylemesi durumunda savaşın bitebileceğini vurguladı.

Şıncın'daki görüşmelerin, Avrupa'nın Doğu ve Batı blokları arasında bölünmesine yol açan 1945'teki Yalta Konferansı'nın tekrarı olabileceği yönündeki iddialara şüpheyle yaklaştığını kaydeden Sikorski, "Yalta, ABD ve Sovyetler Birliği'nin Avrupa'da kendi kontrolleri altındaki bölgeler üzerindeki hakimiyetini meşrulaştırmıştı. Şimdi durum tamamen farklı. Ukrayna konusunda çok daha fazla söz sahibiyiz. Ukrayna kendi kaderini belirliyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin desteğini çekmesi durumunda Avrupa'nın Rusya-Ukrayna Savaşı ve barış sürecini yönetip yönetemeyeceği sorusunu yanıtlayan Sikorski, bunun mümkün olduğunu ve ABD olmadan önce de Avrupa'da Rusya ile savaşıldığını dile getirdi.

NATO kapsamında Avrupa'nın ABD'nin güvenlik şemsiyesinden yararlandığı yönündeki eleştirilerde haklılık payı bulunduğunu belirten Sikorski, Ukrayna'ya destek konusunda ise Avrupa'nın sağladığı yardımlardan yararlanan tarafın ABD olduğunu savundu.

Polonyalı liderlerden Trump-Putin görüşmesine tepki

Öte yandan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye hareketinden önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sikorski, ABD Başkanı Donald Trump'ın Putin'le kucaklaşmasının ve onu "arkadaşım" olarak nitelendirmesinin kendilerinde bir miktar endişe yarattığını vurguladı.

Sikorski, "Trump'ın kiminle daha fazla arkadaş olduğu sorusu ortaya çıkıyor, Putin'le mi yoksa bizim cumhurbaşkanımızla mı? Olası bir durumda hangisini seçecek?" değerlendirmesinde bulundu.

Polonya Başbakanı Donald Tusk da Trump-Putin görüşmesine ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Tanrım, bizi böyle dostlardan koru." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA