Sıkıyönetim İçin Kuzey Kore'yi Kışkırtmakla Suçlanan Güney Kore Eski Devlet Başkanı Hakkında 30 Yıl Hapis Talebi

Güncelleme:
SEUL, 24 Nisan (Xinhua) -- Güney Kore'de özel yetkili savcı, eski Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol hakkında, Kuzey Kore'ye insansız hava aracı (İHA) gönderilmesine ilişkin davada vatana ihanet suçlamasıyla 30 yıl hapis cezası talep etti.

Yoon hakkında isyana teşvik ve diğer suçlamalara ilişkin soruşturmaları yürüten, özel yetkili savcı Cho Eun-suk liderliğindeki ekip, bu talebin, Güney Kore'nin askeri çıkarlarına zarar verme veya düşmana fayda sağlama suçlarını kapsayan vatana ihanet suçlamasına dayandığını belirtti.

Yoon, Aralık 2024'te ilan ettiği sıkıyönetim için gerekçe oluşturmak amacıyla, aynı yılın ekim ayında Kuzey Kore'yi askeri olarak kışkırtmak niyetiyle Pyongyang'a İHA gönderilmesi talimatını vermekle suçlanıyor.

Söz konusu İHA'nın düşmesi sonucu askeri operasyonlar ve varlıklara ilişkin gizli bilgilerin sızdığına dikkat çeken özel yetkili savcı ekibi, bu operasyonun iki Kore arasındaki askeri gerilimi artırdığını ve Güney Kore'nin askeri çıkarlarını tehlikeye attığını değerlendirdi.

Ekip, eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun için de 25 yıl hapis cezası talep etti.

Yoon, Kim ve eski bir karşı istihbarat komutanı hakkında kasım ayında vatana ihanet suçlamasıyla dava açılmıştı.

Yoon, 3 Aralık'ta sıkıyönetim ilan etmiş, ancak karar saatler sonra muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis tarafından iptal edilmişti. Ocak 2025'te ayaklanmaya liderlik etme şüphesiyle tutuklu yargılanmaya başlanan Yoon, görevdeyken tutuklanarak yargılanan ilk Güney Kore devlet başkanı oldu.

Kaynak: Xinhua
