Siirt ve Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo Esrar Ele Geçirildi

SİİRT ve Batman'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda peynir bidonuna gizlenmiş 5 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Bu kapsamda; şüphelilerin Siirt'in Kurtalan ilçesi ile Batman'da belirlenen ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi. Narkotik köpeği ile yapılan aramalarda peynir bidonuna gizlenmiş 5 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.