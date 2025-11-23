Siirt Valisi Öğretmenler Günü'nde Öğretmenlerle Buluştu

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Öğretmenevi'nde düzenlenen programda Vali Kızılkaya, eşi Nurten Kızılkaya ile öğretmenlere karanfil verdi, onların gününü kutladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, öğretmenlik mesleğinin kutsallığına ve toplumun geleceğini inşa etmedeki önemine vurgu yaptı.

Öğretmenlerin her zaman yanlarında olacaklarını dile getiren Kızılkaya, "Sizler sevgi, emek ve özveriyle evlatlarımızın geleceğini şekillendiren, hayatlarına ışık tutan birer rehber ve yol göstericisiniz. Eğitime verilen her emek, milletimizin geleceğine yapılan en değerli yatırımdır." ifadelerini kullandı.???????

Programa, Vali Yardımcısı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ve öğretmenler katıldı.