Siirt Valisi Kızılkaya, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Kızılkaya, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Kızıllkaya, "Gazze: Açlık" kategorisinde oylamaya sunulan fotoğraflardan Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" başlıklı fotoğrafını seçti.

"Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" başlıklı fotoğrafını tercih eden Kızılkaya, "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" başlıklı fotoğrafını, "Spor" kategorisinde de Bünyamin Çelik'in "Statların dili" adlı fotoğrafını tercih etti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" başlıklı fotoğrafına destek veren Kızılkaya, "Günlük Hayat" kategorisinde tercihini İsa Terli'nin "Dolunay sefası" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Vali Kızılkaya, fotoğrafların kayda girmesinde emeği geçen AA muhabirleri başta olmak üzere tüm basın emekçilerine teşekkür etti.

Basın mensuplarının insanlığın hafızası olacak fotoğrafları kendilerine sunduğunu ifade eden Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle 2025 yılı fotoğraflarıyla hafızamızı tazelemiş olduk. İçlerinden bizde derin izler bırakan birkaç kareyi bu oylama vesilesiyle tercihte bulduk. 2026 yılının insanlık ve tüm dünya için ama özellikle İslam dünyasındaki yaşanan akan kan ve gözyaşının dindiği, barış ve huzurun hakim olduğu, güzel bir yıl olmasını Cenabıallah'tan niyaz ediyorum ve basın mensubu arkadaşlarımızın, Anadolu Ajansı'mızın başarılı çalışmalarının da devamını canıgönülden diliyorum."

Gazeteciliğin çok kıymetli bir meslek olduğunu dile getiren Kızılkaya, gazetecilerin "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü tebrik etti.

Kızılkaya, "Gazetecileri toplumu doğru ve kesintisiz bilgilendirme çabamızda yanımızda olan mesai arkadaşlarımız olarak kabul ediyoruz. Onlara da aileleriyle birlikte nice başarılı, hayırlı, güzel seneler diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.