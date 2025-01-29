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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Belediye Başkan Vekili Olarak Göreve Başladı

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Belediye Başkan Vekili Olarak Göreve Başladı
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Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, belediye çalışanlarıyla bir araya gelerek, kamu hizmetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi konusunda talimat verdi. Huzur, refah ve mutluluğu öncelikli hedefleri olarak belirten Kızılkaya, Siirt'i daha kalkınmış bir şehir haline getirmek için çalışacaklarını ifade etti.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, belediye çalışanları ve birim müdürleriyle bir araya geldi.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca Siirt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Kemal Kızılkaya görevine başladı.

Birim müdürleriyle toplantı düzenleyen ve birimleri ziyaret eden Kızılkaya, belediyede yürütülen hizmetler ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kızılkaya, vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin hızlı, etkin ve verimli bir anlayışla yürütülmesi konusunda talimat verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, huzur, refah ve mutluluğu öncelikli hedefleri yapacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kadim şehri kalkındırmak, geliştirmek ve vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmek amacıyla 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışını benimseyerek, hiçbir ayrım gözetmeden hemşehrilerimizin hizmetinde olacak ve onlara daha kaliteli hizmet sunmak için her zaman olduğu gibi yine var gücümüzle çalışacağız. Görev süremiz boyunca hukuka bağlılık, insan haklarına saygı, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkelerini esas alarak toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir yönetim anlayışıyla çalışacağız."

Kamu hizmetlerinde vatandaş odaklı bir yaklaşımla kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanmaya özen göstereceklerini anlatan Kızılkaya, huzur ve kardeşliğin şehri Siirt'i daha ileriye taşımak adına devlet-vatandaş kucaklaşmasını sevgi ve hoşgörü anlayışıyla güçlendireceklerini, çalışmalarını tüm Siirtli hemşehrileriyle el ele, gönül gönüle yürüteceklerini bildirdi.

Kızılkaya, "Eğitimden sağlığa, temizlikten ulaşıma, imardan kültür ve turizme kadar her alanda Siirt'i daha yaşanabilir ve kalkınmış bir şehir haline getirmek için Siirtli hemşehrilerimizin de desteğiyle var gücümüzle çalışacağız. Bu kadim şehri, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda hak ettiği noktaya taşımak için azim ve kararlılıkla hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
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