Siirt Üniversitesi Rektörü Gazetecileri Ağırladı

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarını ağırladı.

Şındak, SİÜ Kezer Yerleşkesi Konuk Evi'nde düzenlenen toplantıda, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Üniversite bünyesinde yürütülen projelere ilişkin bilgi veren Şındak, Türkiye'de küçükbaş hayvancılıkta pilot üniversite haline gelen Siirt Üniversitesi'nin ihtisaslaşma ile tarım ve hayvancılıkta daha da gelişeceğini aktardı.