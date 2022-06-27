Siirt'teki yasa dışı bahis operasyonunda 2 tutuklama - Haberler

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Siirt'teki yasa dışı bahis operasyonunda 2 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Mehmet Yücel Durak - Güncel
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Siirt'teki yasa dışı bahis operasyonunda 2 tutuklama

SİİRT'in Baykan ilçesinde, jandarma ekiplerince eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

SİİRT'in Baykan ilçesinde, jandarma ekiplerince eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin, yasa dışı bahis oynatılmasının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Baykan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada; ilçede 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'yasa dışı yollarla bahis oynatma' suçlarını işledikleri gerekçesiyle 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Eş zamanlı olarak şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyonda H.G, Ş.O, Ö.G. ve S.G. yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.G. ve Ş.O., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; Ö.G. ve S.G. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüphelinin de gözaltına alınması için çalışmalar sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yücel Durak - Güncel

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