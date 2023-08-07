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Siirt'te Zihinsel Engelli Oğlunu Kurtarmak İsterken Hayatını Kaybeden İsmail Ulutaş'ın Cansız Bedeni Bulundu

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Siirt'te çayda akıntıya kapılan zihinsel engelli oğlu Münir Ulutaş'ı kurtarmak için suya atlayan ve bir süre sonra akıntıya kapılarak kaybolan İsmail Ulutaş'ın cansız bedeni, kaybolduğu yerin yakınında ekiplerin çalışmasıyla bulundu. Ulutaş'ın cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ulutaş'ın oğlu Münir Ulutaş'ın ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Siirt'te çayda akıntıya kapılan zihinsel engelli oğlu Münir Ulutaş'ı (21) kurtarmak için suya atlayan ve bir süre sonra akıntıya kapılarak kaybolan İsmail Ulutaş'ın (44) cansız bedeni, kaybolduğu yerin yakınında ekiplerin çalışmasıyla bulundu. Ulutaş'ın cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ulutaş'ın oğlu Münir Ulutaş'ın ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Akif Özalp - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otopsi Siirt Güncel Haberler

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