Siirt'te yöresel mutfağı yaşatacak Sabat Siirt Mutfağı hizmete girdi

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Siirt'te Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde "Sabat Siirt Mutfağı" hizmete girdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentin yöresel mutfak kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla enstitü bünyesinde kurulan "Sabat Siirt Mutfağı" hizmete açıldı.

Açılış programında konuşan Vali Kemal Kızılkaya, mutfağın kentin gastronomi değerlerinin tanıtılmasına ve kültürel zenginliğinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Açılışa Vali Yardımcısı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ceylan Yaman, AK Parti Siirt İl Başkanı Abdulhekim Gider, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, usta öğreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA