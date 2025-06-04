Siirt'te Yıldırım Düşmesiyle Yangın Çıktı
Siirt'te yıldırım düşen bir buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının ardından arazideki zarar tespiti için çalışmalar başlatıldı.
Siirt'te yıldırım düşen buğday ekili arazide çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Siirt Havalimanı yakınlarındaki buğday ekili araziye yıldırım düştü.
Gök gürültüsünün ardından düşen yıldırımla arazide yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken tarladaki zararın tespiti için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel