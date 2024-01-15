Siirt'te Yalnız Yaşayan Kişi Evde Ölü Bulundu
Siirt'te yalnız yaşayan Turan Danış, 2 gündür haber alınamaması üzerine evinde ölü bulundu. Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı.
SİİRT'te kendisinden 2 gündür haber alınamayan Turan Danış (59), yalnız yaşadığı evinde ölü buldu.
Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi'ndeki bir apartmanda yalnız yaşayan Turan Danış'tan 2 gündür haber alamayan yakınları, polise haber verdi. İhbar üzerine bugün öğle saatlerinde polis, adrese gitti. İtfaiye ekiplerinin açtığı eve giren polis ekipleri, Danış'ı yerde hareketsiz buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Turan Danış'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Turan Danış'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.