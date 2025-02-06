Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 2 yılda deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırım yaptık

Rakam verdi! İşte 2 yılda deprem bölgesi için harcanan para
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çağırdığı iş adamına sitem etti: Yardımını beğenmedim

Ünlü şirketin CEO'suna tüm Türkiye'nin önünde sitem etti
Trump'ın skandal Gazze planına İsrail'den bile itiraz var

Trump'ın skandal Gazze planına İsrail'den bile itiraz var
Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti

Siirt'te Veliler ve Öğrenciler Aynı Sınavda Yarıştı

Siirt'te Veliler ve Öğrenciler Aynı Sınavda Yarıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Kurtalan ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu, 'Birlikte Okuyoruz, Birlikte Yarışıyoruz' etkinliği kapsamında veli ve öğrencileri bilgi yarışmasında buluşturdu. 'En Mükemmel Rehber Hazreti Muhammed' kitabını okuyan katılımcılar sınavda kıyasıya mücadele etti.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde veli ve öğrenciler, aynı sıralarda bilgi yarışmasına katıldı.

Cumhuriyet İlkokulu tarafından hayata geçirilen "Birlikte Okuyoruz, Birlikte Yarışıyoruz" etkinliği kapsamında öğrenci ve ailelerinden "En Mükemmel Rehber Hazreti Muhammed" adlı kitabı okumaları istendi.

Kitabı okuyan veli ve öğrencilere yönelik sınav düzenlendi. Sınavda başarılı olanlara çeşitli hediyeler verildi.

Okul Müdürü Ahmet Kılıç, yarışmanın sadece bir rekabet ortamı oluşturmayı değil, aynı zamanda çocuklara kitap sevgisini aşılamayı ve aile bütünlüğünü pekiştirmeyi amaçladığını söyledi.

Kılıç, veli ve çocuklarının yaklaşık 2 aydır sınava hazırlandıklarını belirterek, "Bu etkinlikle çocuklarımızı teknoloji bağımlılığından uzaklaştırarak kitap okuma alışkanlığı kazandırmak istedik. Velilerimizi de bu sürece dahil ederek, onları yıllar önce oturdukları okul sıralarına geri döndürdük. Aynı zamanda aile içi iletişimi güçlendirmeyi ve çocuklarının sınav kaygısını anlamalarını sağlamayı hedefledik." dedi.

Sınava oğlu ile giren emekli öğretmen Rafet Eren ed yıllarca öğrencilerine eğitim verdiğini, ancak ilk kez çocuğuyla aynı sınava girmenin kendisi için özel bir an olduğunu dile getirdi.

Fatma Balık ise sınava çocuğuyla hazırlandıklarını ifade ederek, "Sınav heyecanını birlikte yaşadık." diye konuştu.

Kaynak: AA / Abdurrahman Binay - Güncel
img

Ünlü şarkıcı temizlik yaparken kaza geçirdi
img

Ali Koç ile tokalaşıp Dursun Özbek'i görmezden geldi
img

Yetiştiği takıma geri dönen Neymar ilk maçında neye uğradığını şaşırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dr. Ekrem Teymur: SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zeka dünyasında dengeyi değiştirecek

"SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zekada dengeyi değiştirecek"
Türkiye'de bir bölgeyi işaret eden sözde deprem kahini, tarih bile verdi

Sözde deprem kahininin Türkiye'de işaret ettiği bölge
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahneye çağırdığı depremzedenin mesleğini duyunca kayıtsız kalamadı

Sahneye gelen depremzedenin mesleğini duyunca kayıtsız kalamadı
Trump: İsrail çatışmalar bittikten sonra Gazze'yi ABD'ye devredecek

Trump geri adım atmıyor! Skandal planın detaylarını açıkladı
8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti

8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti
Brezilya'da örümcek yağmuru! Binlercesi gökyüzünü sardı

Gökyüzünden binlerce örümcek yağdı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.