Siirt merkezli 'uyuşturucu testi' soruşturmasında 19 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Siirt merkezli düzenlenen operasyonda, hastane laboratuvarlarındaki uyuşturucu test sonuçlarının değiştirildiği iddiasıyla 30 şüpheli gözaltına alındı, 19'u tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvarlarında pozitif çıkan uyuşturucu test sonuçlarının rüşvetle negatif olarak değiştirildiği iddiasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 30 şüpheliden 19'u tutuklandı, 10 şüphelinin yakalanma çalışması devam ediyor.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan uyuşturucu testi sonuçlarının para karşılığı değiştirildiği iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Laboratuvarlarda sonuçları değiştirdikleri iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet" ve "suç delillerinin gizlenmesi, değiştirilmesi veya yok edilmesi" suçlarından yakalama kararı çıkarılan 40 şüpheliden 30'u Siirt, İstanbul, İzmir, Mersin ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı. 8'i hastane personeli 30 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından zanlılardan 19'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Serbest bırakılan 11 şüpheliden 4'ü için adli kontrol kararı verildi. Firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor..

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
