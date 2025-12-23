Haberler

Siirt merkezli "resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet" soruşturmasında 30 şüpheli gözaltına alındı

Siirt merkezli düzenlenen operasyonda, uyuşturucu test sonuçlarını para karşılığı değiştiren 30 kişi gözaltına alındı. 8 hastane personeli ile birlikte toplamda 40 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Siirt merkezli 5 ilde "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet" ve "suç delillerinin gizlenmesi, değiştirilmesi veya yok edilmesi" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki laboratuvarlarda pozitif çıkan uyuşturucu test sonuçlarının para karşılığı negatif olarak değiştirildiği iddiasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Laboratuvarlarda sonuçları değiştirdikleri iddiasıyla 8 personel ile sonuçları değiştirilen 32 şüpheli hakkında "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet" ve "suç delillerinin gizlenmesi, değiştirilmesi veya yok edilmesi" suçlarından yakalama kararı çıkarıldı.

Siirt Emniyet Müdürlüğünce yürütülen teknik takip sonucu Siirt, İstanbul, İzmir, Mersin ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 8'i hastane personeli 30 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

