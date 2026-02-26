Haberler

Siirt'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Siirt'in Baykan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Siirt'in Baykan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Baykan Şehit Bünyamin Torgut Narkotik Polis Uygulama Noktası'nda bir hafif ticari aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 13 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildi, olayla ilgili C.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Fecri Barlık
