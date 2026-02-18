Siirt'te aracın aks ve şaftında 5 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi
Siirt'in Baykan ilçesinde bir aracın aks ve şaftına gizlenmiş 5 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan İran uyruklu sürücü tutuklandı.
Siirt'in Baykan ilçesinde bir aracın aks ve şaftına gizlenmiş 5 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan yabancı uyruklu sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Veyselkarani beldesinin girişindeki uygulama noktasında yabancı plakalı bir aracı durdurdu.
Arama yapılan aracın aks ve şaftının içerisine gizlenmiş 3 parça halinde 5 kilo 300 gram toz esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan İran uyruklu araç sürücüsü F.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.