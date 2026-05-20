Haberler

Tam 22 sene sonra gelen sevinç! Bitiş düdüğü gelince hepsi havalara uçtu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bournemouth-Manchester City maçının sona ermesiyle Arsenal’de büyük şampiyonluk sevinci yaşandı. 22 yıllık hasreti bitiren futbolcular birbirine sarılarak coşkuyu doyasıya kutladı.

Bournemouth ile Manchester City arasında oynanan maçın bitiş düdüğü sonrası Arsenal cephesinde büyük sevinç yaşandı.

22 YILLIK HASRET SONA ERDİ

Manchester City’nin puan kaybetmesiyle birlikte Arsenal, Premier Lig’de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Londra ekibi böylece tam 22 yıl sonra yeniden Premier Lig kupasına uzandı.

FUTBOLCULAR BİRBİRİNE SARILDI

Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte Arsenal futbolcuları büyük coşku yaşadı. Yıldız isimlerin birbirine sarıldığı ve sevinç çığlıkları attığı anlar dikkat çekti.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Uzun yıllardır şampiyonluk bekleyen Arsenal’de futbolcular ve teknik ekip büyük mutluluk yaşadı. Bazı oyuncuların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

ARTETA TARİHE GEÇTİ

Teknik direktör Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, yıllar süren bekleyişe son vererek kulüp tarihine geçen bir başarı elde etti. İspanyol çalıştırıcı taraftarın en çok sevdiği isimlerden biri haline geldi.

GÖZLER KUPA KUTLAMASINDA

Arsenal taraftarları şimdi büyük şampiyonluk kutlamasına hazırlanıyor. Londra’da gece boyunca büyük coşku yaşanması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Putin-Şi görüşmesi başladı! Masada 40 anlaşma var

Putin'den Trump'a jet yanıt! Pekin'deki kritik zirve başladı
ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan 'savaş yetkileri' tasarısını kabul etti

Savaş kararı! ABD senatosu 7. oylamada sonunda kabul etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22 yılık hasret sona erdi! Arsenal Premier Lig şampiyonu

Premier Lig'de şampiyon belli oldu
Mide bulandıran olay! Küçük kızı, tacizden 'Anne' feryadı kurtardı

Güpegündüz mide bulandıran olay! Küçük kızı, "Anne" feryadı kurtardı
BM zirvesinde skandal! Haluk Levent İsrail'i eleştirirken, canlı yayın kesildi

Haluk Levent'in açıklamasını hazmedemediler
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında

Meslek lisesinde skandal! Öğrencilerin üzerinden paraları götürmüşler
Tarihi final! Tüpraş Stadyumu'nda bir ilk yaşanacak

Nefesler tutuldu! Koca bir şehrin hayalleri bu statta gerçekleşecek
Milli takım için marş yazacak mı? Tarkan net konuştu

Beklenen açıklamayı yaptı!
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi

Yattaki sarışın kadının kimliği belli oldu! Dikkat çeken "mama" detayı