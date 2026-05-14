Siirt'te kurumlar arası koordinasyon toplantısı düzenlendi

Siirt’te Vali Kemal Kızılkaya başkanlığında düzenlenen toplantıda, erişilebilirlik standartlarının geliştirilmesi ve engelsiz yaşam için kurumlar arası koordinasyon ele alındı.

Siirt'te "Ulusal Erişilebilirlik Günü" kapsamında kurumlar arası koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya başkanlığında valilikte toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, erişilebilirlik standartlarının geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda, kamu hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, engelsiz yaşam anlayışının güçlendirilmesi ve kurumlar arası koordinasyon içerisinde hayata geçirilecek çalışmalar ele alındı.

İl genelinde erişilebilirlik standartlarının daha da geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, vatandaşların sosyal hayata eşit ve etkin katılımının önemine dikkat çekildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, erişilebilirliğin toplumsal hayatın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, "Erişilebilirlik bir tercih değil toplumsal bir sorumluluktur." dedi.

Kaynak: AA / Recep Çelik
