Siirt'te devrilen traktörün sürücü yaralandı
Siirt'in Eruh ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu sürücü Fahrettin Özhan yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Siirt'in Eruh ilçesinde devrilen traktörün sürücü yaralandı.
Plakası öğrenilemeyen Fahrettin Özhan'ın (58) kullandığı traktör, Çırpılı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan sürücü Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Recep Çelik