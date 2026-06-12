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Güney Kore'nin kahramanı oldu! Beşiktaşlı Oh'tan attığı golle ilgili itiraf

Güney Kore'nin kahramanı oldu! Beşiktaşlı Oh'tan attığı golle ilgili itiraf
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2026 Dünya Kupası'nda Güney Kore'ye Çekya karşısında galibiyeti getiren golü atan Beşiktaşlı futbolcu Hyeon-gyu Oh, maçın ardından görüşlerini aktardı. Mutluluğunu dile getiren yıldız isim, ''Golü o anda hissetmiştim. Golden sonra tribünlerden çıkan sesi hayatım boyunca unutamayacağım'' dedi.

  • Güney Kore, FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Çekya'yı 2-1 yendi.
  • Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh, Güney Kore'ye galibiyeti getiren golü attı.
  • Oh, maç öncesi ateşinin 38 derece olduğunu ve sahaya çıkıp gol atabildiğini söyledi.

FIFA 2026 Dünya Kupası maçında Güney Kore, Çekya'yı 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Güney Kore'ye galibiyeti getiren golü Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh kaydetti.

''ÇIKAN SESİ HAYATIM BOYUNCA UNUTAMAYACAĞIM''

Maçın ardından konuşan Oh, gol anını anlatarak "Öncelikle kelimelerle tarif edilemeyecek bir duygu. Aslında bugün maçtan önce kendimi hiç iyi hissetmiyordum. Ateşim 38 dereceye kadar çıktı ve Acaba 'Maça çıkabilecek miyim?' diye çok düşündüm. Ancak buradaki tüm personelimiz benimle çok yakından ilgilendiler. Onların sayesinde bugün sahaya çıkabildim ve gol atabildim. Golü o anda hissetmiştim. Golden sonra tribünlerden çıkan sesi hayatım boyunca unutamayacağım.'' dedi.

''BÜYÜK BİR ÇABA GÖSTERDİ''

Güney Kore Teknik Direktörü Myung-bo Hong ise "Hyeon-gyu Oh da hazırladığımız hamlelerden biriydi ama başlangıçtan itibaren tam olarak yüzde yüz kondisyonda değildi. Durumunu hızla toparlamak için büyük bir çaba gösterdi ve bugün çok iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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