Siirt'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
Siirt'in Eruh ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Tahir Tekin (61) hayatını kaybetti.
Siirt'in Eruh ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Tahir Tekin (61) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Ballıkavak köyünde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan Tekin, ağır yaralandı.
Ambulansla Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tekin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Recep Çelik