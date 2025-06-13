Siirt'te Trafik Kazası: 5 Yaralı
Siirt'te Kurtalan-Batman kara yolunda meydana gelen iki otomobil çarpışması sonucunda 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kurtalan- Batman kara yolu Gözpınar köyü mevkisinde, plakaları henüz öğrenilemeyen S.A. yönetimindeki otomobil ile N.N. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki Ö.C., N.C. ve M.C. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abdurrahman Binay - Güncel