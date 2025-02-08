Siirt'te Trafik Kazası: 3 Yaralı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Fırat P. yönetimindeki otomobil devrildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Fırat P. yönetimindeki 34 BMM 417 plakalı otomobil, Batman-Kurtalan kara yolu Şenköy mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Kemal P. ve Ali Kemal P. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abdurrahman Binay - Güncel