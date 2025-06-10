Siirt'te Tarım Alanında Yangın Çıktı
Siirt'te Organize Sanayi Bölgesi yakınlarındaki buğday ve arpa ekili tarlada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 60 dönümlük alanda hasar meydana geldi.
Siirt'te buğday ve arpa ekili alanda çıkan yangın söndürüldü.
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarındaki buğday ve arpa ekili tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 60 dönümlük alanda zarar oluştuğu bildirildi.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel