Siirt'te Tarım Alanında Yangın Çıktı

Siirt'te buğday ve arpa ekili alanda çıkan yangın söndürüldü.

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarındaki buğday ve arpa ekili tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 60 dönümlük alanda zarar oluştuğu bildirildi.