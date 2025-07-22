Siirt'te Sondaj Makinesi Yangını: 3 İşçi Yaralandı

Siirt'te Sondaj Makinesi Yangını: 3 İşçi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Eruh ilçesinde sismik araştırma projesi kapsamında benzinli el sondaj makinesinin yüksek sıcaklık nedeniyle alev alması sonucu 3 işçi hafif yaralandı. Yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

SİİRT'in Eruh ilçesinde sismik araştırma projesi kapsamında yapılan çalışma sırasında benzinli el sondaj makinesinin yüksek sıcaklık nedeniyle alev alması sonucu 3 işçi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Eruh ilçesine bağlı Dağdöşü köyünde meydana geldi. 'Çetinkol 2B Sismik Araştırma' projesi kapsamında yürütülen zemin hazırlama çalışmaları sırasında, yüksek sıcaklık nedeniyle benzinli el sondaj makinesinde yangın çıktı. Alevlerin sıçramasıyla 3 işçiden 1'i yüzünden, diğer 2'si ise kollarından hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Eruh ilçesi Dağdöşü köyünde yürütülen 'Çetinkol 2B Sismik Araştırma' projesi kapsamında, 22 Temmuz 2025 saat 14.30 sıralarında zemin hazırlama çalışmaları sırasında benzinli el sondaj makinesinin yüksek sıcaklık nedeniyle alev alması sonucu 3 işçimiz yaralanmıştır. Yaralanan işçilerden biri yüzünden, diğer ikisi ise kollarından hafif şekilde etkilenmiş olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Yaralı işçiler Eruh Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili gerekli incelemeler başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gururlandıran sözler: Oran yüzde 80'in üzerine çıktı, destan yazıyoruz

"Oran yüzde 80'in üzerine çıktı, adeta destan yazıyoruz"
Bakan Fidan, İsrail'in gerçek niyetini açıkça anlattı: Biz buna izin vermeyeceğiz

İsrail'in gerçek amacını anlatıp meydan okudu: İzin vermeyeceğiz
Ailesini yakarak katletmişti, korkudan gizlice defnedildi

Cezaevinde kendini astı, korkudan gizlice defnedildi
İstanbul'a gelen Hakan Çalhanoğlu'na bomba teklif

Fenerbahçe'nin gündemindeki Hakan'a bomba teklif
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızı açıkladı! Ünlü oyuncudan kahreden haber

Kızı açıkladı! Ünlü oyuncudan kahreden haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.