Siirt'te üniversite öğrencilerine yönelik sosyal güvenlik konferansı

Siirt'te SGK İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik konferans düzenledi. Müdür İlbaş, sigortalılığın önemi ve iş sağlığı güvenliği konularında bilgi verdi.

Siirt'te Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğünce Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik konferans düzenlendi.

SGK İl Müdürü Abdulcelil İlbaş, Siirt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta, öğrencilere sosyal güvenlik sisteminin işleyişi, çalışma hayatında sigortalılığın önemi, iş kazaları ile iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi verdi.

Gençlerin sosyal güvenlik haklarını iyi bilmesi gerektiğini belirten İlbaş, kayıtlı istihdamın hem çalışan hem de işveren açısından büyük önem taşıdığını anlattı.

İş kazalarının önlenmesinde bilinçli çalışma kültürünün önemli rol oynadığını vurgulayan İlbaş, gençlere çalışma hayatında haklarını bilmeleri ve güvenli çalışma kültürünü benimsemeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

İlbaş ve SGK çalışanları, daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.

İlbaş ve beraberindekiler, daha sonra Şirvan ilçesindeki Eti Bakır Tesislerini de ziyaret ederek yetkili ve çalışanlarla bir araya geldi.

Kaynak: AA / Fecri Barlık
