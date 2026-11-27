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Siirt'te jandarma ekipleri, şehit Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Güneş'i doğum gününde düzenlenen programla andı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pervari ilçesinde 10 Kasım 2012'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Güneş'i, 26 Kasım'daki doğum gününde unutmadı.

Bu kapsamda şehidin kızı İrem Güneş, eğitim gördüğü okuldan alınarak İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

Şehit Güneş'in doğum günü dolayısıyla düzenlenen programda, şehidin kızı İrem Güneş ile diğer aile bireyleriyle doğum günü pastası kesildi. Duygu dolu anların yaşandığı programda, şehidin hatırası yad edildi.

Kaynak: AA