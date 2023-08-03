Siirt Belediyesi, Barış Mahallesi'nde gerçekleştirdiği BSK asfalt ve tugay duvarı çalışmalarını tamamlamak üzere. Yol açılma çalışmalarında sona gelinirken, projenin amacı kentin trafiğini daha akıcı ve verimli hale getirerek vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve daha güvenli bir ortam sağlamak.

Siirt'te şehir trafiğini rahatlatacak proje tamamlanma aşamasına geldi

SİİRT Siirt Belediyesi, 2023 yılı içerisinde Barış Mahallesi'nde gerçekleştirdiği BSK asfalt ve tugay duvarı çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

Kurtaran Caddesi'nden başlayarak yeni otogara bağlanan 1.5 kilometre uzunluğundaki yol açılma çalışmalarında sona gelindi. Barış Mahallesi'nde yaklaşık 1300 metre uzunluğundaki duvarın yenilenmesi, şehir trafiğini önemli ölçüde rahatlatan projenin temel amacı kentin trafiğini daha akıcı ve verimli hale getirerek vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve daha güvenli bir ortam sağlamak.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, kentin gelişimi ve yaşam kalitesinin artırılması için çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, "Bu büyük projemiz sayesinde Barış Mahallesi'nin ve çevre bölgelerin trafiği daha düzenli ve güvenli bir hale gelmiştir" dedi.

Belediye olarak, vatandaşların güvenini ve desteğini önemsediklerini vurgulayan Vali Hacıbektaşoğlu, gelecekte de benzer projelerle şehri daha modern, güvenli ve yaşanabilir bir yer haline getirme hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Siirt Belediye Başkanlığı olarak, vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştıracak ve şehrin genel altyapısını güçlendirecek projelere devam edeceklerini ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, Barış Mahallesi'ndeki bu önemli projenin tamamlanmasında emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Vali Hacıbektaşoğlu, vatandaşların desteğiyle Siirt'i daha da güzelleştireceklerini ve daha yaşanılabilir bir kent görünümüne dönüştüreceklerini belitti. Vali Hacıbektaşoğlu, belediyenin şehirdeki yaşam kalitesini artırmak ve çevre bölgelerin trafiğini düzenlemek adına gerçekleştirdiği çalışmalara olan desteklerinden dolayı Siirt halkına teşekkür etti.