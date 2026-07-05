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Siirt'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Siirt'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Siirt-Eruh kara yolunda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı, ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te şarampole devrilen otomobilde, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 VE 2535 plakalı otomobil, Siirt-Eruh kara yolunun Deliklitaş mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan 3 kişi, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

Ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
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