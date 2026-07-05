Siirt'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Siirt-Eruh kara yolunda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı, ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Siirt'te şarampole devrilen otomobilde, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 VE 2535 plakalı otomobil, Siirt-Eruh kara yolunun Deliklitaş mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan 3 kişi, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.
Ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz