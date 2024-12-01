Üye Girişi
Haberler
Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde

Kritik şehir tamamen muhaliflerin

 Rus savaş uçakları Halep'e hava saldırısı düzenledi

Rus savaş uçakları, muhaliflerin vurduğu aldığı merkezi bombaladı

 Türkiye'den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz

Türkiye'den kritik "Suriye" mesajı: Müsaade etmeyiz
Elektronik sigara satan ve alkol damıtanlara ağır cezalar kapıda

Sigara ve alkolde bunları yapanlar yandı! Ağır cezalar geliyor

Siirt'te Piknik Yapan 5 Kişi Mahsur Kaldı

Siirt'te Piknik Yapan 5 Kişi Mahsur Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü kıyısında piknik yapan 5 kişi, hava karardığı için dönemeyince AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Siirt'te Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü kıyısına dün piknik yapmak için giden ve hava kararınca dönemeyen 5 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Piknik yapmak isteyen 5 arkadaş dün öğle saatlerinde Siirt-Eruh kara yolu mevkisindeki feribot iskelesinden botla Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nün karşı kıyısına geçti.

Havanın kararması nedeniyle dönemeyen kişiler 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

5 arkadaş, ekiplerin yardımıyla mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak karşı kıyıya getirildi.

???????

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
img

Yıllar sonra Emevi Camii'nde namaz kıldı! Erdoğan için söyledikleri dikkat çekici
img

Herkes onu konuşuyor! Arda Turan'ın bu görüntüleri olay oldu
img

TOKİ onlarca daireyi satışa çıkaracak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Küçük parçalar hâlinde doğranmış incire süt katılıp muhallebi kıvamına gelinceye kadar karıştırılarak hazırlanan tatlının adı nedir? Osmanlı Devleti'nde Acemi ve Yeniçeri ocaklarının bölük veya tabur kumandanlarına verilen ünvan nedir? Arouca Benfica yayın yok mu, kanalı mı değişti? Kerem Aktürkoğlu Arouca Benfica maçı nasıl izlenir? Arouca Benfica CANLI İZLE şifresiz! Portekiz Liga NOS Arouca Benfica maçı ne zaman? Abdülkerim Bardakcı sakatlandı mı, kaç maç yok, ne zaman dönecek? 2 - 3 - 4 Aralık doktorlar çalışıyor mu? Doktor grevi ne zaman, Doktor kaç gün sürecek? Yarın aile hekimliği, sağlık ocakları kapalı mı? Doktorlar grevde mi? Aile hekimleri grevde mi? HTŞ kimdir? Suriye HTŞ terör örgütü mü? Şam düştü mü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.