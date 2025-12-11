Siirt Valisi Kızılkaya'dan karla mücadele tedbirlerine ilişkin açıklama

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, kentte beklenen olumsuz hava koşulları öncesinde alınan tedbirlerle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Siirt İtfaiye Müdürlüğü bahçesinde yapılan toplantıda konuşan Kızılkaya, kış mevsiminin yol açabileceği olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak ve ulaşımın kesintisiz şekilde devam etmesini sağlamayı hedeflediğini söyledi.

Kar yağışı, buzlanma, çığ riski ve yol kapanmaları gibi birçok unsuru aynı anda yönetmeyi gerektiren karla mücadelenin kapsamlı bir süreç olduğunu ifade eden Kızılkaya, "Bu doğrultuda önceliğimiz vatandaşlarımızın günlük yaşamlarının aksamadan sürmesidir. Tüm kurumlarımız bu hedef doğrultusunda kendi sorumluluk alanlarında hazırlıklarını tamamlamıştır." dedi.

İlgili kurumların acil durumlara hızlı şekilde müdahale edebilmek için personel ve araçlarını hazır bulunduracağını belirten Kızılkaya, İl Özel İdaresi bünyesinde 47 araç ve 100 personel, Siirt Belediyesi bünyesinde 18 araç 68 personel, Karayolları 94. Şube Şefliği bünyesinde 27 araç ve 50 personel görevlendirildiğini ve 300 ton tuz stoku yapıldığını aktardı.

Toplantıya ilgili kurum müdürleri, teknik ekipler ve sahada görev yapacak birimler katıldı. Karla mücadelede kullanılacak iş makineleri ve araçlar da itfaiye bahçesinde sergilendi.