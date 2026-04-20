Siirt'te okul güvenliği toplantısı düzenlendi

Siirt'te Vali Kemal Kızılkaya başkanlığında düzenlenen toplantıda okul güvenliği konuları kapsamlı bir şekilde ele alındı. Toplantıda öğrencilerin güvenli bir eğitim alması için alınması gereken önlemler ve mekanizmaların güçlendirilmesi üzerinde duruldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) yapılan toplantıda, okulların iç ve dış güvenliği kapsamlı şekilde ele alındı.

Okullara giriş ve çıkış düzeni, okul çevresi denetimleri, kamera sistemleri, ziyaretçi uygulamaları, servis güzergahları, trafik tedbirleri ve servis araçlarının denetiminin değerlendirildiği toplantıda, kurumlar arası erken uyarı ve müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesi, öğrencilerin gelişim süreçlerinde oluşabilecek risklerin zamanında tespiti ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin şekilde uygulanması konuları görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kızılkaya, öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim almasının devletin en temel öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Hedeflerinin velilerin çocuklarını okula gönderirken endişe duymadığı bir ortamı sağlamak olduğunu aktaran Kızılkaya, çocuklar için güvenli, huzurlu ve nitelikli eğitim ortamları oluşturmaya kararlılıkla devam ettiklerini kaydetti.

Kızılkaya, "Güvenli Çevre, Huzurlu Eğitim" anlayışı doğrultusunda okul ve çevrelerinde alınan tedbirlerin daha da güçlendirildiğini belirtti.

Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, Vali Yardımcısı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, kaymakamlar, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, ilçe milli eğitim müdürleri ile ilgili kurum ve güvenlik birimlerinin yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
