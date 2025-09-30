Siirt'te Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Haberler

Siirt'te gerçekleşen kazada, motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Siirt'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kadir E'nin (20) kullandığı motosiklet, Çal Mahallesi Şeyh Zeynep Caddesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen bir otomobille çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Recep Çelik - Güncel
