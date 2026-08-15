Siirt'te Anız Yangını Meyve Bahçesine Sıçradı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meyve bahçesine sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tütün köyü ile Çay mezrası arasındaki bölgede henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki meyve bahçesine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında bahçede bulunan meyve ağaçları zarar gördü.

Kaynak: AA