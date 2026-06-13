Haberler

Merdivenden düşen bebek öldü

Merdivenden düşen bebek öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'in Kurtalan ilçesinde oyun oynarken merdivenden düşen 1 yaşındaki Menesa Aksu, hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde merdivenden düşen Menesa Aksu (1), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün 13.30 sıralarında Kurtalan ilçesine bağlı Tatlı köyünde meydana geldi. Menesa Aksu isimli bebek, iddiaya göre oyun oynadığı sırada merdivenden düşerek ağır yaralandı. Yakınları, Menesa'yı Kurtalan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradaki müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen bebek, bugün hayatını kaybetti. Menesa bebeğin cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Gürlek'ten Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım listesinde yer alacağı iddialarına sert yanıt

Bakan Gürlek'ten yaptırım listesine alınacağı iddialarına sert tepki

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yapay Zeka Eylem Planı'nı açıkladı: Türkiye'yi öncü ülkeler arasına taşıyacağız

Yapay zekada 4 yıllık plan! Türkiye'yi liderler sınıfına taşıyacak
Yavaş ile Dervişoğlu arasında güldüren diyalog: Bizi iyice yaşlı yaptın

Dervişoğlu'nun ısrarına Yavaş'tan esprili yanıt
Iğdır'daki polis şiddeti iddiasına soruşturma: İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Iğdır'da gündem olan olay mercek altında
Erzurum'da acılı piknik: Köprüde barfiks çekerken dereye düşen genç hayatını kaybetti

Barfiks denemesi ölümle bitti
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek

12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
Kılıçdaroğlu CHP'si yüzde kaç oy alır? Özgür Özel, anket sonucu paylaştı

Kılıçdaroğlu CHP'si yüzde kaç oy alır? Özel, anket sonucu paylaştı
TRT dizisinde rol alan isimler, dudak dudağa yakalandı

TRT dizisinde rol alan isimler, dudak dudağa yakalandı