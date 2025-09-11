Siirt'te Kulak Zarı Çökmesi Ameliyatıyla 13 Yaşındaki Çocuk Sağlığına Kavuştu

Siirt'te kulak zarı çökmesi tespit edilen 13 yaşındaki çocuk ameliyatla sağlığına kavuştu.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) polikliniğine ilişme azlığı şikayetiyle başvuran Felek İlhan'a, yapılan tetkikleri sonucu her iki kulağında kulak zarı çökmesi teşhisi konuldu.

Hasta, KBB Uzmanı Op. Dr. Gazi Zeydoğlu tarafından ameliyata alındı.

Zeydoğlu, AA muhabiri, 4 yaşından beri işitme cihazı kullanan hastaya başarılı bir operasyon yapıldığını söyledi.

Hastanın ameliyatla sağlığına kavuştuğunu belirten Zeydoğlu, şunları kaydetti:

"Hastamızın her iki kulağında kulak zarı çökmesi vardı. Sol kulağında işitme kaybı daha belirgindi. Bu tür vakalarda işitme cihazı zorunlu değil. Orta kulaktan kaynaklanan işitme kayıplarında, ameliyatla işitme yeniden sağlanabilir. Başarılı bir operasyon yapıldı. Ayrıca bozulmuş kulak kemikçiklerini yeniden şekillendirerek sağlam bir işitme zinciri oluşturduk. Böylece hastamıza işitme işlevini büyük oranda geri kazandırmış olduk."

Bu tür ameliyatların büyükşehirlerdeki ileri derece sağlık merkezlerinde yapıldığını belirten Zeydoğlu, Siirt'te de artık ileri düzey cerrahi müdahalelerin yapılabildiğini bildirdi.

Ameliyat sonrası servise alınan Felek İlhan da sağlık ekibine teşekkür etti.