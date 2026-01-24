Haberler

Yolu kardan kapanan köyde soba devrildi, yaralanan çocuk 6 saatte hastaneye ulaştırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'in Şirvan ilçesinde sobanın devrilmesi sonucu yaralanan 10 yaşındaki çocuk, kar nedeniyle kapalı olan yolun açılmasıyla hastaneye ulaştırıldı. İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışması yaparak yaralıya yardım etti.

SİİRT'in Şirvan ilçesinde kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde sobanın devrilmesi sonucu yaralanan çocuk, İl Özel İdaresi ekiplerinin yaklaşık 6 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı köyünde meydana geldi. Evde bulunan sobanın devrilmesi sonucu Yalçın A. (10), sağ kolundan yanarak yaralandı. Ailesinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolunun kapalı olması üzerine Siirt İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 6 saat süren yol açma çalışmasının ardından köye ulaşan ekipler, yaralı çocuğu iş makinesiyle bulunduğu yerden alarak güvenli alana çıkardı. Yalçın A., burada bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla hastaneye sevk edildi. Çocuğun tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı

Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan'a canlı yayında o an soruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gürsel Tekin: Madde bağımlılığını görmezden gelirsek geleceğimizi kaybederiz

Gürsel Tekin'in dikkat çektiği tehlike: Geleceğimizi kaybederiz
38. dakikada 2-0 olan maçın kaç kaç bittiğine inanamayacaksınız

38. dakikada 2-0 olan maçın kaç kaç bittiğine inanamayacaksınız
Kreşte taciz soruşturmasında mağdur çocuğun ifadesi: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip çıplakken kameraya çekti

Mağdur çocuğun ifadesi ortaya çıktı: Elbisemi indirip kameraya çekti
Minneapolis buz kesti! Makarna bile havada dondu

Termometreye bakan gözlerine inanamadı! Makarna bile havada dondu
Gürsel Tekin: Madde bağımlılığını görmezden gelirsek geleceğimizi kaybederiz

Gürsel Tekin'in dikkat çektiği tehlike: Geleceğimizi kaybederiz
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi

Mahkeme ihraç edilen teğmenle ilgili kararını verdi
Melis Sezen, Bali'de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Bali'de coştu, sosyal medya çalkalandı