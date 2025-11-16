Siirt'te Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı

SİİRT'in Pervari ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan araçlar İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Pervari ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. İlçeye bağlı Geçittepe grup köy yolu, yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Bazı araçlar yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, yolu açarak mahsur kalan araçları kurtardı. Ekiplerin yolların kapanmaması için çalışması sürüyor.