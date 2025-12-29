Haberler

Siirt'te kar nedeniyle 150 yerleşim yolu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 150 yerleşim yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalara devam ederken, yolda kalan öğrencilere polis ekipleri yardımcı oldu.

Siirt'te kar yağışı nedeniyle 150 yerleşim yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle Şirvan, Pervari, Eruh, Baykan, Kurtalan ve Tillo ilçelerinde 150 yerleşim yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolların açılması için ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor.

Öte yandan, kentte okulların tatil edilmesinin ardından evlerine gitmekte zorlanan bazı öğrencilere İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yardımcı oldu.

Yolda kalan öğrenciler polis araçlarına bindirilerek güvenli şekilde evlerine götürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
