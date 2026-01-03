Haberler

Siirt'te buzlanmaya bağlı düşme vakaları arttı, uzmandan uyarı

Siirt'te bir haftadır süren kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle hastaneye başvuran düşme vakalarında artış yaşanıyor. Ortopedi uzmanı Dr. İsmail Güler, vatandaşları yürüyüş ve ayakkabı seçiminde dikkatli olmaları konusunda uyardı.

SİİRT'te 1 haftadır etkili olan kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle düşme vakalarında artış yaşandı. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doktor İsmail Güler, vatandaşları yürüyüş ve ayakkabı seçimi konusunda uyardı.

Kentte 1 haftadır süren kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle düşme vakalarında artış yaşandığı belirtildi. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doktor İsmail Güler, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Doktor Güler, açıklamasında, "Siirt'te artan kar yağışları ile birlikte don ve buzlanma olayları nedeniyle hastanemize gelen düşme vakaları bir hayli arttı. Yürürken kısa ve sağlam adımlar atalım, ayakkabı olarak düz tabanlı ve topuklu ayakkabı giymekten kaçınalım. Dişli ve boyunlu ayakkabılar tercih edelim. Eğer merdiven inip çıkmak zorunda kalacaksak, gizli buzlanmadan korunmak için tırabzanlardan tutunarak ve dikkatli bir şekilde inip çıkalım" dedi.

'ÇOK CİDDİ KIRIK VAKALARI GELİYOR'

Çocuk ve yaşlılarda da kırık vakalarında artış yaşandığını belirten doktor Güler, "Eğer yaşlılar sokağa çıkacaklarsa yanlarında mutlaka bir refakatçi ile çıkmalarını öneriyorum. Herhangi bir düşme durumunda kafa travması ya da boyun travması ciddi bir çarpma durumunda acil servise başvurmalarını öneriyorum. Çocuklarımız oynuyor, genellikle dışarıdan çocuklarımız düşme sonucu kırık vakalarıyla hastanemize başvuruyor. İşe yetişirken düşüp yaralananlar var, farklı vakalar da var. Çok ciddi kırık vakaları geliyor. Bunlar da insanlarda sakatlık ve iş gücü kaybına sebep oluyor. Bu açıdan bu dönemde dikkat etmek lazım" diye konuştu.

