Siirt'te kardan kapanan 117 yerleşim yerinden 53'ünün yolu ulaşıma açıldı
Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 117 yerleşim yerinden 53'üne ulaşım sağlandı. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
İl Özel İdaresi ve Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri, kent genelinde etkisini sürdüren kar nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Şirvan, Eruh, Baykan ve Pervari'de kapanan 117 köy ve mezra yolundan 53'ü yürütülen çalışmalar sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
Ekipler, ilçelerdeki 64 yerleşim yerinde karla mücadeleye devam ediyor.
Kaynak: AA / Fecri Barlık