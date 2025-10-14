Siirt'te Kamyon Devrildi: 5 Yaralı
Siirt'te A.T. yönetimindeki kamyon, Kalender köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kazada sürücünün yanı sıra araçta bulunan V.A, A.Y, Ş.Y. ve Ş.E. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Recep Çelik - Güncel