Siirt'te Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Siirt'te düzenlenen programda, kadına yönelik şiddetin toplumsal etkileri ve önlenmesi konuları ele alındı. Vali Kemal Kızılkaya, kadına yönelik şiddeti insanlığa ihanet olarak değerlendirdi.

Siirt'te "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Kadına yönelik şiddet konulu tanıtım videosunun izlenmesinin ardından programda konuşan Vali Kemal Kızılkaya, kadına yönelik şiddetin toplumsal bir yara olduğunu, aile yapısını ve toplumsal huzuru bozduğunu söyledi.

Kızılkaya, "Bizler kadına yönelik şiddetin her türlüsünü insanlığa ihanet olarak görüyoruz. Kadın, ailenin temel direği, toplumun vicdanı ve geleceğin mimarıdır. Onların güven içinde, huzurlu ve güçlü bir şekilde hayatın her alanında yer almaları devlet olarak en temel önceliklerimizdendir. Bu doğrultuda şiddetin önlenmesi, mağdur kadınların korunması ve desteklenmesi amacıyla hukuki ve sosyal alanlarda çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar da bugünün yalnızca bir farkındalık günü olmadığını, daha sağlıklı bir toplum için düşünme ve sorumluluk alma fırsatı sunduğunu ifade etti.

Kadına yönelik şiddetin tüm toplumu olumsuz etkileyen çok boyutlu bir sorun olduğunu dile getiren Sidar, şöyle konuştu:

"Bu konuda yapılacak her çalışma, atılacak her adım dayanışmanın, anlayışın ve sağduyunun güçlenmesine katkı sunmaktadır. Kurumlarımızın, sivil toplumun ve iş dünyasının iş birliği içinde hareket etmesi, kalıcı ve sürdürülebilir çözümler açısından büyük önem taşımaktadır. Bugün yapacağımız etkinlikler, toplumsal duyarlılığımızı artırmayı ve kadınların yanında olduğumuzu güçlü bir şekilde göstermeyi amaçlamaktadır. Şiddetin hiçbir türüne tahammülümüz olmadığını ifade etmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Oratoryo gösteriminin ardından kadına yönelik şiddeti konu alan "Portre" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Program sonunda Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.???????

Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ümit Uğurlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
