Siirt'te İş Kazası: Kepçenin Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti
Siirt'in Şirvan ilçesinde bir maden sahasında kepçeyi tamir etmeye çalışan işçi Emin Kubay, iş makinesinin altında kalarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Siirt'in Şirvan ilçesinde iş makinesinin altında kalan işçi yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Maden köyünde bir firmaya ait maden işletmesi sahasında çalışan Emin Kubay, gece saatlerinde tamir etmeye çalıştığı kepçenin altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan işçi, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kubay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA