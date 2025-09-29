Siirt'te İş Kazası: Yaralı İşçi Askeri Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı

Siirt'in Eruh ilçesinde iş kazası sonucu yaralanan işçi askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçenin Gedikaşar köyünde petrol üretim faaliyeti yürüten bir firmada işçi olarak çalışan Ramazan Kaymaz, iş kazasında yaralandı.

Hayati tehlikesi bulunan işçi için yetkililerle irtibata geçildi.

Kentte konuşlu jandarma helikopteri ile bölgeden alınan Kaymaz, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

İşçinin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.