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Kurtalan'da itfaiye ekipleri çıkan yangınları söndürdü

Kurtalan'da itfaiye ekipleri çıkan yangınları söndürdü
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araçta ve Çakıllı köyünde anız yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangınlar kontrol altına alındı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde itfaiye ekipleri 2 ayrı yangın olayına müdahale etti.

Kurtalan-Siirt çevre yolunda seyir halindeki hafif ticari aracın motor bölümünde ve Çakıllı köyünde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgelere itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkan yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Abdurrahman Binay
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